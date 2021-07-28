Маунтин-Вью, США, 29 июля, 2021, 02:41 — ИА Регнум. Компания Google объявила 28 июля о введении обязательства для сотрудников вакцинироваться от COVID-19. Об этом в блоге компании сообщил директор Google и Alphabet Сундар Пичаи.

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«Любой, кто приходит на работу в наших кампусах, должен будет вакцинироваться», — написал он.

Пичаи отметил, что на первом этапе практика обязательной вакцинации сотрудников будет внедрена в США, а затем в других регионах.

Директор Google сообщил также, что режим удаленной работы по желанию продлевается до 18 октября 2021 года (изначально планировалось, что он будет действовать до сентября).

По данным комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в компании работает 135,3 тыс. человек.