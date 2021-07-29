Тегеран, 29 июля, 2021, 07:55 — ИА Регнум. 28 июля представитель Национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом Ирана заявил, что вакцинация школьных учителей начнется 29 июля в ознаменование праздника Ид Аль-Гадир. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Представитель Национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом Алиреза Раиси сделал эти замечания накануне Ид Аль-Гадира.

Он поблагодарил школьных учителей за их терпение в течение последних полутора лет с начала пандемии и отметил, что дистанционное образование создало некоторые проблемы для школьников и замедлило их темпы обучения.

Представитель выразил надежду, что школы откроются в ближайшее время, придав большое значение проведению очных занятий в школах. Он подчеркнул, что вакцинация учителей будет проводиться на основе списков, которые им предоставит министерство образования.

Раиси также отметил, что для вакцинации учителей будут использоваться различные типы вакцин, заявив, что в настоящее время Иран использует в своей кампании по вакцинации Синофарм, Оксфорд-АстраЗенека и КовИран Баракат.