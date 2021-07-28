Луганск, 29 июля, 2021, 02:21 — ИА Регнум. Партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» доставлена в Луганскую Народную Республику (ЛНР), 28 июля сообщили пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

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В ведомстве уточнили, что в рамках транспортировки и разгрузки партии препарата были соблюдены все необходимые меры предосторожности и температурный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о поставках вакцин от COVID-19 в ЛНР и ДНР требует внимательного отношения.