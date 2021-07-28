Вашингтон, 29 июля, 2021, 01:32 — ИА Регнум. Требование для части своих сотрудников в США, касающееся обязательного прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции, ввела американская корпорация Netflix. Об этом 28 июля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Решение приятно на фоне угрозы штамма коронавируса «Дельта». Правило распространяется на актеров и персонал, который тесно взаимодействует с ними. Отмечается, что указанный шаг согласован с профсоюзами работников этой отрасли.

От обязательной вакцинации будут освобождены лица, которым прививки противопоказаны по медицинских показаний, а также из-за возраста или религиозных убеждений. Кроме того, требование не будет действовать в случаях, если съемки уже начались. Netflix стала первой крупной студией, которая объявила об обязательной вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в штате Нью-Йорк (США) объявили о планах ввести к сентябрю 2021 года обязательную вакцинацию для служащих государственного сектора.