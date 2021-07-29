Сараево, 29 июля, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко, который 1 августа покидает свой пост, считает, что введением закона о запрете отрицания «геноцида мусульман» в Сребренице он «свое дело сделал». Об этом он заявил 28 июля.

Босния и Герцеговина

«Моя совесть чистая. Я спросил свою совесть: что такое европейские ценности? Европа в 2008 году приняла положение в связи с геноцидом, которое действует во всех европейских государствах. Значит, это не я постановил, что геноцид был, не я постановил кто является военным преступником и отбывает пожизненный срок. Но я это формулировал в виде закона», — процитировало агентство «Бета» слова Инцко.

Верховный представитель также заявил, что реакция Республики Сербской его не удивила.

«На этот раз они будут бойкотировать институты власти БиГ таким образом, что не покинут их, но не будут участвовать в принятии решений», — добавил Инцко.

Напомним, что ранее верховный представитель международного сообщества по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко решил задействовать бонские полномочия и ввести уголовную ответственность за отрицание «геноцида мусульман» в Сребренице в 1995 году.