София, 29 июля, 2021, 01:12 — ИА Регнум. Ошибочные действия властей Болгарии в рамках организации вакцинации от коронавирусной инфекции привели к гибели около десяти тысяч человек. Об этом заявил глава болгарского минздрава Стойчо Кацаров, 28 июля передал телеканал Nova.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По его словам, одной из таких ошибок стало отсутствие в программе вакцинации приоритета для пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями. Министр отметил, что около 80 процентов умерших от COVID-19 в период второй волны пандемии были людьми преклонного возраста.

Другими ошибочными шагами стали плохая логистика и выбор вакцины от AstraZeneca, с которой позже возникли трудности, связанные с задержкой поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее болгарская компания Komak Medical объявила о решении прекратить 31 июля вакцинацию македонцев на границе Болгарии и Северной Македонии.