Сараево, , 08:00 — REGNUM Власти Республики Сербской сделаю все, чтобы защитить своих граждан от уголовного преследования со стороны федеральных властей Боснии и Герцеговины после того, как закон о запрете отрицания «геноцида мусульман» в Сребренице вступил в силу. Об этом заявил член президиума Боснии и Герценовины от сербов Милорад Додик.

Милорад Додик Medija centar Beograd

«Я призываю всех людей, чтобы о любом случае преследования или действий разведывательной службы БиГ сообщили в полицию», — передает телеканал РТРС слова Додика.

Додик сказал, что в Республике Сербской будет открыта отдельная телефонная линия, куда граждане смогут связаться с полицией, если им понадобится защита.

«Полиция Республики Сербской уже получила приказ защищать наших людей, чтобы это не значило. Если кто-то попробует проводить аресты на нашей территории, полиция Республики Сербской будет это пересекать», — отметил Додик.

Напомним, что ранее верховный представитель международного сообщества по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко принял решение ввести уголовную ответственность за отрицание «геноцида мусульман» в Сребренице в 1995 году. Перед этим Республика Сербская обнародовала доклад независимой международной комиссии, в котором говорится, что события в Сребренице нельзя охарактеризовать как геноцид.