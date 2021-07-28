Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Акваторию Невы в Санкт-Петербурге покинули все боевые корабли, принимавшие участие в Главном военно-морском параде. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Kremlin.ru Главный военно-морской парад

В числе кораблей, находившихся эти дни на праздничных стоянках в центре города — фрегат «Адмирал флота Касатонов», корвет «Стойкий», большой десантный корабль (БДК) «Оленегорский горняк», дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт», малый ракетный корабль (МРК) «Град Свияжск».

«Корабли-участники парада отправились к местам постоянного базирования, успешно выполнив ответственную задачу участия в пятом Главном военно-морском параде. Экипажи продемонстрировали мастерство и высокий профессионализм», — приводятся в сообщении слова главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Ожидается, что 54-пушечный парусный корабль «Полтава», являющийся точной копией легендарного корабля времён Петра Первого, покинет Неву в ночь на 29 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые самолёты и вертолёты Северного флота ВМФ России, принимавшие участие в пролёте авиации на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте, возвратились на аэродромы базирования.

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