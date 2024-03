Лос-Анджелес, США, 28 июля, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Студия Riot Games выложила в сеть дорожную карту развития проекта Legends of Runeterra. Об этом 28 июля сообщает портал Comicbook.

Очередное обновление добавив в игру лабораторию «Гроза морей» (Lab of Legends: The Saltwater Scourge), Legends of Runeterra также получит продолжение ивента «Стражи света» (Sentinels of Light).

Разработчики сообщили, что в августе 2021 года в игре появится регион Bandle City, в сентябре состоятся очередные чемпионаты, а в ноябре выйдет дополнение, которое добавит в Legends of Runeterra масштабное PvE-событие (Player versus Player — игрок против игрока).

https://twitter.com/PlayRuneterra/status/1420058901643472896

Напомним, релиз Legends of Runeterra состоялся 29 апреля 2020 года на платформах ПК, Android и iOS. Это бесплатная коллекционная карточная игра, основанная на той же вселенной, что и League of Legends.