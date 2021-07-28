Финикс , США, 28 июля, 2021, 23:51 — ИА Регнум. «Аризона Койотис» на своем официальном сайте объявили о заключении контракта с бывшим нападающим московского «Динамо» Дмитрием Яшкиным.

Алексей Колчин ИА REGNUM Яшкин против Трямкина

Стороны согласовали однолетний контракт с окладом в размере 3,2 миллиона долларов.

Чешский хоккеист с русским происхождением защищал цвета «Динамо» с 2019 года. В минувшем сезоне КХЛ он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 38 шайб в 59 матчах.

В списке бомбардиров первенства он стал четвертым с 60 (38+22) баллами.

Яшкин уже имел опыт выступления в НХЛ. До своего перехода в «Динамо» форвард успел примерить форму «Сент-Луиса» и «Вашингтона».