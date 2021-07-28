Москва, 28 июля, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Рок-исполнительница Земфира представила мини-альбом под названием «Ах». О премьере пластинки она сообщила в своей официальной группе «ВКонтакте».

pleasureup Земфира

В альбом вошли четыре композиции — «Гудбай», «Мелодрама», «Почта» и «Ах». Пластинка доступна для прослушивания на цифровых площадках с 28 июля.

Ранее Земфира раскритиковала пользователей социальных сетей за неуважение друг к другу. «…как бы ты не ответил, найдутся задроты, которые препарируют твой ответ, обесценят его… УВАЖЕНИЕ. Вот что утратил современный мир», — считает артистка.