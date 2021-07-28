Вашингтон, 28 июля, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден запросил $10 млрд на создание национальной климатической армии, что предполагается американским Планом занятости. Об этом сообщает The Wall Street Journal 27 июля 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Эта идея пришла от политических организаций, выступающих за борьбу с изменениями климата — Sunrise Movement и Evergreen Action. Их инициативу подхватили член палаты представителей Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес и сенатор от Массачусетса Эд Марки, которые предложили правительству США создать Климатический корпус, в котором будут работать 1,5 млн американцев в течение пяти лет.

Безработный

В истории США уже существовала аналогичная структура — Гражданский корпус охраны природы Рузвельта, который предоставлял американцам работу во время Великой депрессии, когда уровень безработицы превосходил 20%. Но представители Sunrise Movement утверждают, что у этой программы были «глубокие недостатки, включая исключительную расистскую и сексистскую практику найма почти исключительно белых мужчин и несогласованные с местным коренным населением действия на украденных у них землях».

Безработные. США. Начало 1930-х

Evergreen Action заявляет, что Климатический корпус США сможет «противостоять взаимосвязанным кризисам изменения климата, экологической и расовой несправедливости и экономическому неравенству».

» Климатический кризис влияет на все аспекты нашей жизни, поэтому единственный способ полностью бороться с ним — это полностью преобразовать каждый аспект нашего общества и экономики в том виде, в каком мы их знаем », — утверждает Эллен Скиалес, представитель Sunrise Movement.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатель

Белый дом заявляет, что Климатический корпус заставит новое поколение американцев работать над сохранением общественных земель и водоемов, укрепляя устойчивость американского общества и обеспечивая экологическую справедливость. Согласно плану его идеологов, Корпус будет отвечать требованиям программы «зеленых» рабочих мест. Он будет состоять из группы по поведенческому преследованию, бригады социальной справедливости и профсоюзов. Батальоны Климатического корпуса будут работать над восстановлением прибрежных районов, ремонтировать тропы национальных парков, устанавливать солнечные панели на крышах и, среди прочего, помогать в восстановлении территорий после климатических катастроф. Сенаторы также продвигают специальную программу помощи потенциальным новобранцам в выборе карьерного пути в Климатическом корпусе.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Еще одна миссия Климатического корпуса — стать «учителем чистой энергии». Новобранцы будут создавать плакаты для пропаганды экологически безопасного поведения. Эллен Скиалес говорит, что прочие рабочие места «могут включать в себя такие вещи, как уход за пожилыми людьми, общественное и дошкольное образование, построение структур для объединения сообществ и прямая агитация людей, направленная на ограничение выбросов углерода в их сообществах».

Согласно обсуждаемому законопроекту, сотрудники Климатического корпуса будут зарабатывать не менее $15 в час. Они также будут получать медицинскую страховку, «услуги по уходу за детьми, консультационные услуги и другие вспомогательные услуги по необходимости». И ещё гранты на образование в размере $25 000 в год.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер поддерживает Климатический корпус, поэтому этот законопроект, вероятнее всего, будет принят, несмотря на то, что первоочередной задачей для США является восстановление экономики после пандемии.