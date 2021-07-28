Подгорица, , 22:21 — REGNUM Почти 72% граждан Черногории положительно или в основном положительно относятся к Европейскому союзу. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого агентством De Facto, передаёт 28 июля ИА «Красная весна».

Сообщается также, что на вопрос «Поддерживаете ли вы лично вступление Черногории в ЕС?» 73,8% респондентов ответили, что они полностью или частично поддерживают вступление.

При этом 28,7% респондентов назвали главным фактором членства в ЕС высокий уровень жизни, 12,2% — возможность путешествовать без ограничений, 10,4% — широкие возможности по трудоустройству.

Опрос также показал, что 42% граждан Черногории считают Европейский союз крупнейшим иностранным донором страны.

Отвечая на вопрос о том, с каким государством Черногории следует иметь самые прочные экономические, политические и торговые связи в будущем, 34,3% респондентов выбрало ЕС, 24,6% — Сербию, 10,9% — Россию, 7,6% — США.

Как уточняется, опрос проводился в период с 3 по 22 июня, в нём приняли участие 1004 респондента.