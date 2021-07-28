Женева, Швейцария, 28 июля 2021, 21:43 — REGNUM Контроль над вооружениями был главной темой переговоров России и США по стратегической стабильности 28 июля в Женеве, сообщил журналистам глава российской делегации Сергей Рябков.
По словам замглавы МИД РФ, переговоры были очень деловыми и содержательными, осознанными и здравыми.
Вопрос контроля над вооружениями и сложившаяся в этом направлении кризисная ситуация главным образом и обсуждались. Решения по этому вопросу выработать на этот раз не удалось, поскольку он «очень сложный», отметил российский дипломат.
Хорошим показателем назвал глава российской делегации готовность к конструктивному диалогу с Москвой, которую продемонстрировали американцы на этой встрече. Для России, добавил Рябков, не было каких-то неожиданностей, а США полностью отработали свою повестку.
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