Вашингтон, 28 июля, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Будущий альбом американской певицы Билли Айлиш под названием «Happier Than Ever» стал самым востребованным на цифровой площадке Apple Music. Об этом 28 июля пишет портал The Flow.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

По данным СМИ, предзаказ на альбом певицы оформили более 1 млн человек. Это абсолютный рекорд за всю историю существования Apple Music.

Предыдущий рекорд по количеству предзаказов также принадлежит Билли Айлиш. В 2019 году до выхода её дебютного альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» его добавили в плейлист 800 тыс. человек.