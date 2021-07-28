Болонья, Италия, 28 июля, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Стоимость экспресс-тестов на коронавирус в Италии в разных регионах страны составляет от 15 до 40 евро, передает Sky в среду, 28 июля.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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Самые дешевые тесты — в Болонье и Бари, самые дорогие — в Милане.

Издание напоминает, что с 6 августа 2021 года доступ к целому ряду общественных пространств и услуг смогут получать только владельцы «зеленых паспортов», и непривитые, а также не болевшие коронавирусом граждане должны будут сдавать экспресс-тесты.

Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

По данным на28июля, в Италии умерли128 010человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 15(днем ранее — на24). Число подтвержденных носителей выросло на5696(днем ранее — на4522). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 330 739 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены74 161человек — на3851 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали30 267 542человека, что составляет50,25% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).