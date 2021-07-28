Токио, 28 июля, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Банк Японии готов предпринять меры в связи с изменением климата, но… по мере необходимости. Об этом заявил управляющий центральным банком Японии Харухико Курода, призвав к применению подхода «обучения на собственном опыте». Его слова цитирует Reuters 27 июля 2021 года.

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Харухико Курода подчеркнул различия между подходом Банка Японии к изменению климата и подходами некоторых европейских коллег, заявив, что он не планирует вводить «зеленые» облигации в свою программу покупки активов.

Вместо этого центральный банк Японии будет предлагать дешевые инструменты финансовым учреждениям, которые увеличивают экологические ссуды и инвестиции, оставляя коммерческим банкам право решать, какие ссуды являются «зелеными».

Businesstimes.com.sg Центральный банк Японии

Вслед за другими крупными центральными банками, которые использовали свой авторитет для борьбы с изменением климата, Банк Японии только в июле 2021 года подробно изложил схему, направленную на финансирование деятельности по борьбе с изменением климата.

« Зеленые облигации, естественно, могут быть частью корпоративных облигаций, которые Банк Японии покупает в рамках своей денежно-кредитной политики. Но мы не будем отдавать предпочтение только им , — сказал Харукиро Курода. — Предложение специальных инструментов финансовым учреждениям мы считаем наиболее эффективным способом для экономической и финансовой системы Японии ».

Харукиро Курода сказал, что изменение климата стало ключевой темой для центральных банков, поскольку учащение стихийных бедствий и переход к безуглеродному обществу могут повлиять на экономическое, ценовое и финансовое развитие экономик в долгосрочной перспективе.

Global warming Глобальное потепление в представлении художника

Он заявил, что неопределенность в отношении того, что считается «зеленым», и дебаты о том, как лучше всего бороться с изменением климата, не должны препятствовать центральным банкам действовать здесь и сейчас.

« Ожидание того момента, когда будут зафиксированы конкретные руководящие принципы и идеи, только отсрочит наш ответ на неотложную глобальную проблему изменения климата , — сказал глава Банка Японии. — Реагируя на изменение климата, лучше всего начинать с шагов, которые считаются важными, а затем изменять их по мере необходимости. Ключевым моментом является использование подхода «обучение на собственном опыте» ».

Объявив о своем новом подходе к изменению климата, центральный банк Японии опубликовал список шагов, которые он предпримет, в том числе план по покупке зеленых облигаций с использованием $70 млрд из японских валютных резервов в $1,4 трлн.