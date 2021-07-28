Москва, 28 июля, 2021, 20:39 — ИА Регнум.

Победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — вошли в топ-5 лучших управленческих команд мира, заняв четвертое место в заключительном этапе международного чемпионата Global Management Challenge.

АНО «Россия — страна возможностей» Команда

«Команда финалистов конкурса «Лидеры России» принимала участие в международном финале Global Management Challenge. Стоит отметить, что до этого они прошли большой национальный отбор, в котором суммарно принимали участие более 1300 команд со всей страны. В результате плотной борьбы они смогли занять 4 место среди команд, представляющих разные страны со всех 5 континентов. Поздравляю наших коллег с высоким результатом. Я думаю, что к следующему своему участию в проекте они наверстают упущенное и придут за победой», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС, руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Мероприятия мирового финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge прошли с 19 по 27 июля в онлайн-формате. Участниками соревнований стали команды из 16 стран мира: Чехии, Италии, Польши, Португалии, России, Словакии, Испании, Австралии, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Мексики, Панамы, Кении, Индии и Макао.

«Уже 14-й раз в мировых финалах Global Management Challenge участвуют российские команды, в состав которых вошли выпускники флагманских программ Президентской академии. Участие в мировом чемпионате после обучения в Академии и участия в конкурсе «Лидеры России» — это новый вызов, который открывает нашим коллегам широкий горизонт для проверки своих компетенций и определения новых зон роста теперь уже на мировом уровне», — отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В финале Россию представляла команда «Сталкеры», в которую вошли победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России-2020», члены клуба Лидеров России «Эльбрус», выпускники программы РАНХиГС Executive Master in Public Management («Мастер государственного управления для руководителей»). Участниками команды стали Сергей Роскошный (ПАО «СИБУР Холдинг»), Евгений Петренко (Госкорпорация «Росатом»), Сергей Подгорный (Университет «Дубна»), Александр Кузнецов («Витбиомед+») и Надежда Ефремова (АНО «Национальные приоритеты»).

В отборочном этапе мирового финала принимали участие 16 команд, в заключительный же этап прошли только 8 команд, среди которых Россия, Испания, Макао, Португалия, Чехия, Кения, Польша и Бразилия. Участникам мирового онлайн-финала досталась одна из самых сложных в управлении виртуальных компаний.

«Несмотря на очень ограниченное время на подготовку к мировому финалу и впервые практикуемый «распределенный» онлайн-формат его проведения, команде удалось показать очень высокие результаты — демонстрировать стабильную прибыль совей виртуальной компании и нарастить индекс инвестиционной привлекательности почти на 18%»,-пояснил директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель Global Management Challenge в России Вячеслав Шоптенко.

Итоговый результат по индексу инвестиционной привлекательности выглядел следующим образом:

Макао САР, Китай — 5 402 489

Чехия — 5 228 269

Польша — 5 084 203

Россия — 4 910 597

Португалия — 4 891 421

В течение всего игрового дня наблюдалась ожесточенная конкуренция, однако российская сборная стабильно повышала свой результат в каждом игровом периоде. По результатам первого игрового периода Россия находилась на втором месте, после чего ей пришлось отстаивать свои позиции.

Церемонию награждения победителей проводил исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш. По результатам мирового финала наша команда смогла занять 4 место и войти в пятёрку лучших управленческих команд мира.

«Мы очень благодарны РСВ и РАНХиГС за возможность представить Россию на мировой арене в качестве национальных чемпионов. GMC дает уникальную возможность проверить свои профессиональные навыки в честной и интеллектуальной борьбе и, как это часто бывает, самое сложное и ценное в такой игре — командная работа. В этом отношении у «Сталкеров» было стратегическое преимущество — мы получили командную закалку в ходе федерального конкурса «Лидеры России», успешными выпускниками которого мы стали в 2020 году», — подчеркнул участник команды, заместитель директора Департамента по странам Азии и Африки ГК «Росатом» Евгений Петренко.

«Участие в GMC стало яркой страницей в моей жизни! Чемпионат позволил проверить и улучшить мои управленческие и личностные компетенции. За последние 1,5 года мы с командой научились строить аналитические модели, улучшили наши навыки стратегического планирования, тайм-менеджмента, коммуникации и командной работы. Если вы задумываетесь о собственном развитии, новых знакомствах и ярких впечатлениях, рекомендую активно принимать участие в проектах и обучающих программах Президентской Академии», — поделился впечатлениями участник команды, руководитель отраслевых продаж ПАО «СИБУР Холдинг» Сергей Роскошный.

В рамках церемонии объявления призёров и победителей Жоао Энрикеш объявил участникам следующую столицу проведения мирового финала — Нижний Новгород, и передал приветственное слово руководителю Global Management Challenge Россия Вячеславу Шоптенко, который рассказал о датах проведения финальных мероприятий сезона 2020/2021 и представил официальное видео-приглашение в столицу мирового финала.

«Это был очень интересный опыт. И сама игра, и командная работа, длившаяся почти полтора года, дали лично мне отличные возможности для прокачки важных управленческих навыков. Хочу поблагодарить всех членов команды «Сталкеры» — вы все стали мне родными людьми за это время. Также хочу высказать слова благодарности организаторам GMC Россия за огромную работу, которая ими проводится по продвижению проекта в нашей стране. Я уверен, что это значительный вклад в повышение российской управленческой культуры», — рассказал участник команды, руководитель и совладелец Группы компаний «Витбиомед+» Александр Кузнецов.

Национальный и мировой финалы одного из самых престижных международных управленческих чемпионатов Global Management Challenge (GMC) пройдут в сентябре 2021 года в Нижнем Новгороде. Соответствующее соглашение на ПМЭФ-21 подписали ректор РАНХиГС Владимир Мау, исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.