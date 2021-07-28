Милан, Италия, 28 июля, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Правительству Италии пора отменить запрет на работу дискотек, заявил в среду, 28 июля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Дискотека

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Посещать такие заведения нужно только владельцам так называемых «зеленых паспортов», которые сейчас могут ходить на стадионы, концерты, в кинотеатры, отметил он.

Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

Запрет на работу дискотек провоцирует проведение незаконных мероприятий, где помимо прочего распространяются наркотики, такие случаи летом 2021 года уже были, добавил Сальвини.

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По данным на28июля, в Италии умерли128 010человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 15(днем ранее — на24). Число подтвержденных носителей выросло на5696(днем ранее — на4522). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 330 739 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены74 161человек — на3851 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали30 267 542человека, что составляет50,25% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).