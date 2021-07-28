Приштина, Сербия, 28 июля, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 28 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 3669 образцов в крае выявили 58 носителей коронавируса. Это на десяток больше, чем днем ранее. Ещё три человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Цитата из youtube.com / Arbnora Fejza Флаг Косово из оригами

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 107 875 случаев заражения, 105 616 пациентов уже здоровы. 2265 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 20 июля в крае впервые за три недели умер один пациент с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 250.

Первую партию вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. По данным на 27 июля, в Косово произведено свыше 388 073 инъекций вакцины. Свыше 124 226 граждан края уже получили вторую дозу вакцины. Граждане Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca.