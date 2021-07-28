Болонья, Италия, 28 июля, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Уличные галереи (портики) итальянской Болоньи станут объектом мирового наследия ЮНЕСКО, сообщили представители организации в среду, 28 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Общая протяженность галерей Болоньи составляет более 60 километров, в том числе 42 километра — в историческом центре города.

«Прекрасная новость в преддверии посвящённого культуре саммита G20, который пройдет в Италии», — заявил министр культуры Дарио Франческини.