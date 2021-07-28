Вашингтон, 28 июля, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской — лицом белорусской оппозиции на президентских выборах 2020 года — прошла в Белом доме 28 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

В своём Twitter американский лидер написал по итогам переговоров, что для него принимать Тихановскую было «большой честью».

Байден «Соединённые Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля в американском городе Нью-Йорке Тихановская заявила, что намерена добиться на переговорах в Вашингтоне санкций в отношении белорусского руководства.