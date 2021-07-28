Рим, 28 июля, 2021, 20:05 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 28июля, в Италии умерли128 010человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 15(днем ранее — на24), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на5696(днем ранее — на4522).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 330 739 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены74 161человек — на3851 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали30 267 542человека, что составляет50,25% населения Италии.