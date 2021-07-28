Нью-Йорк, США, 28 июля, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Выплата в размере $100 обещана жителям американского города Нью-Йорка за первую прививку от коронавируса, сообщили 28 июля в пресс-службе администрации мегаполиса.

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«Сделайте первую дозу, зарегистрировавшись через городской сайт, и вы получите $100», — призывают власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в штате Нью-Йорк и в городе Нью-Йорк с сентября 2021 года введут обязательные прививки от коронавируса для государственных служащих.