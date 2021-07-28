Олбани, США, 28 июля, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация от COVID-19 для госслужащих штата Нью-Йорк (США) будет введена к началу сентября 2021 года, написал 28 июля глава региона Эндрю Куомо в Twitter.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Шприц

Куомо «Нью-Йорк обяжет всех служащих штата или вакцинироваться [от COVID-19], или регулярно проходить тестирование».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госслужащих американского штата Калифорния, где ухудшилась эпидемиологическая обстановка, обязали привиться от коронавируса со 2 августа, для медиков это требование сдвинуто на неделю.