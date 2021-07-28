Сакраменто, США, 28 июля, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Обязательной станет с августа вакцинация от коронавируса для медработников (с 9.08.2021 г.) и госслужащих (с 2.08.2021 г.) американского штата Калифорния, сообщает 28 июля Associated Press.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, эпидемиологическая ситуация вынуждает власти заставлять людей вакцинироваться. Сейчас свыше 62% жителей штата прошли вакцинацию, но этого недостаточно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 июля, телекомпания CNN распространила информацию о том, что власти США 29 июля могут объявить об обязательной вакцинации всех федеральных госслужащих.