В Анталье вспыхнул пожар, пострадали десятки человек
Анталья, Турция, 28 июля, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Лесной пожар вспыхнул в городе Анталья (Турция), передаёт 28 июля NTV.
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На пожаре
По словам турецкого министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, пострадали 53 человека. Возгорание произошло близ курорта Манавгат.
Жители четырёх районов Антальи были эвакуированы. Министр уточнил, что ряд домов получил повреждения, а причина ЧП пока не выяснена.
Пакдемирли добавил, что среди пострадавших — водитель пожарного автомобиля, который опрокинулся во время борьбы с огнём.