Анталья, Турция, 28 июля, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Лесной пожар вспыхнул в городе Анталья (Турция), передаёт 28 июля NTV.

24.mchs.gov.ru На пожаре

По словам турецкого министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, пострадали 53 человека. Возгорание произошло близ курорта Манавгат.

Жители четырёх районов Антальи были эвакуированы. Министр уточнил, что ряд домов получил повреждения, а причина ЧП пока не выяснена.

Пакдемирли добавил, что среди пострадавших — водитель пожарного автомобиля, который опрокинулся во время борьбы с огнём.