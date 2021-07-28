Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Агрессивная мать в Петербурге избила прохожую самокатом после того, как ее сын врезался в эту женщину. Об этом инциденте 28 июля рассказала дочь пострадавшей в группе «ДТП и ЧП СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Пострадавшая получила различные травмы и, возможно, сумела ответить оппонентке. По информации ИА REGNUM, правоохранительные органы уже разбираются в случившемся.

Vk.com/spb_today Избитая петербурженка (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

По словам дочери, вечером 27 июля ее мать с тяжелыми пакетами в руках переходила дорогу на перекрёстке улицы Типанова и проспекта Космонавтов в Московском районе по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. На полпути в нее врезался девятилетний мальчик, который переезжал дорогу на самокате и без сопровождения взрослых. Уворачиваясь от удара, горожанка выставила вперёд руки, после чего продолжила путь.

Но как только женщина перешла на другую сторону улицы, со спины к ней подошла мать ребенка и со всей силы ударила по голове самокатом, а затем накинулась на нее с кулаками.

«Ребёнок не упал, не ушибся, никто его не трогал, ничего такого. Мама лишь инстинктивно выставила руки вперёд, в долю секунды увидев, что на неё кто-то летит», — рассказала дочь потерпевшей.

Как оказалось, нападавшая шла в нескольких метрах от своего сына, а после столкновения оставила его посередине дороги, чтобы избить «обидчицу».

"В дополнение картины могу описать поведение ребёнка. Вместо логичной детской реакции на такую ситуацию — плача, мальчик подбадривал мать словами: «Мама, дай ей, дай ей!», — добавила дочь потерпевшей.

Конфликт видели многие прохожие, кроме того, трое мужчин-свидетелей пришли на помощь и оттащили нападавшую, разжимали руки, когда та била горожанку лицом о свое колено. Еще две женщины вызывали на место скорую помощь и полицию. Позже в больнице у потерпевшей врачи зафиксируют закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы, закрытый перелом костей носа со смещением отломков, ушиб мягких тканей лица.

Как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, ребенок женщины, 1984 года рождения, катаясь на самокате, сбил с ног другую женщину, 1971 года рождения. Женщины в итоге подрались между собой. У более старшей женщины зафиксирован перелом носа (степень вреда здоровью пока не установлена). У второй й женщины перелом руки, что квалифицировано как легкий вред здоровью.