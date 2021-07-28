Подгорица, 28 июля, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Черногория перед тем, как присоединиться системе к европейских цифровых ковид-сертификатов, введет в действие национальный цифровой сертификат, который должен вступить в силу с пятницы, 30 июля, когда правительство Черногории, как ожидается, объявит о корректирующих мерах в борьбе с коронавирусом. В министерстве напоминают, что объявлено, что только те, кто получит сертификат, смогут находиться в ночных клубах, на дискотеках и в помещениях предприятий общественного питания.

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Национальный цифровой сертификат, созданный по образцу цифрового сертификата ЕС, который станет дополнительным цифровым инструментом для контроля и управления пандемией, будет содержать следующую информацию:1) О том, что человек был полностью вакцинирован или получил первую дозу вакцины против коронавируса.2) Дату и время отрицательного результата ПЦР (допускается отрицательный результат ПЦР не старше 72 часов)3) Доказательства того, что человек переболел COVID-19 (и с этого момента прошло менее 180 дней)4) Доказательства отрицательного результата экспресс-теста на антигены (не старше 48 часов).