Подгорица, 28 июля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Черногории 37,5 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 33,1 процента были ревакцинированы. На данный момент введено 322 759 доз вакцины против коронавируса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Первую дозу вакцины от коронавируса получили 171 423 человека или 27,6 процента, а вторую — 151 336 граждан или 24,4 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая 2021 года.