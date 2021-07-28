Москва, 28 июля, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил спортсменов Росгвардии, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио.

Rosgvard.ru Глава Россгвардии Виктор Золотов

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Так, первое золото в копилку сборной принесла прапорщик Виталина Бацарашкина, работающая инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Южного округа Росгвардии. Она заняла первое место на соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров среди женщин, и взяла серебро в смешанном турнире по стрельбе с этой же дистанции.

Лейтенант Виктор Минибаев выиграл бронзовую медаль в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Старший лейтенант Денис Аблязин, прапорщик Никита Нагорный и младший сержант Артур Далалоян заняли первое место в состязаниях по спортивной гимнастике в командном многоборье.

Рядовой Климент Колесников завоевал «серебро» в плавании в дистанции 100 метров на спине. Кроме того, рядовой Михаил Вековищев стал серебряным призером Олимпиады в составе команды российских пловцов в эстафете 4 на 200 метров в вольном стиле.

Генерал армии Виктор Золотов направил поздравление в адрес спортсменов, подчеркнув, что в войсках Росгвардии внимательно следят за каждым выступлением и болеют за всех спортсменов олимпийской сборной России. Он также пожелал удачи и побед спортсменам, которым только предстоят выступления.