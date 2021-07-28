Киев, 28 июля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Болезнь главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука никак не повлияет на ход переговоров, заявил 28 июля в эфире украинского телевидения представитель Киева в контактной группе Сергей Гармаш.

Allpravda.info Леонид Кравчук

Гармаш отметил, что сейчас в связи с отпусками переговорный процесс фактически приостановлен до 26 августа. Только в случае обострения ситуации все переговорщики будут отозваны из отпусков, по крайней мере со стороны Украины, и работа продолжится.

«Надеюсь, что до 26 августа он (Кравчук) сможет закончить реабилитацию и включиться в работу… В любом случае, за год работы контактной группы прогресс отсутствует, поскольку Россия блокирует все переговоры», — подчеркнул представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что Кравчук после операции на сердце уже почти месяц находится в реанимации и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Пресс-секретарь первого президента Украины уточнила, что операция не улучшила состояние здоровья Кравчука и наблюдается «очень медленная динамика улучшения».