Киев, , 17:56 — REGNUM Экс-президент Украины Леонид Кравчук, действующийглава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуацию в Донбассе, находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Леонид Кравчук Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

Об этом вечером 26 июля сообщил украинский «24 канал» со ссылкой на свои источники.

Других подробностей о состоянии здоровья Кравчука телеканал не сообщает. Известно лишь, что в реанимации экс-президент Украины находится с конца июня.

ИА REGNUM напоминает, что 28 июня Кравчук не пришел на торжественное заседание Рады из-за плохого состояния здоровья. На следующий день выяснилось, что ему сделали операцию на сердце. Тогда сообщалось, что экс-президент чувствует себя хорошо и восстанавливается в палате, после этого никаких заявлений о здоровье Кравчука не было. Главе украинской делегации в контактной группе в январе 2021 года исполнилось 87 лет.