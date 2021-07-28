Волгоград, 28 июля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В Волгоградской области 28 июля подтверждено 317 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество носителей инфекции превысило 70 тысяч. Выписаны после лечения 254 человека, 13 пациентов скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки зафиксированы в 25 районах региона. В целом с начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 70 288 жителей. Выздоровел 62 681 человек. Госпитализированы в стационары и проходят амбулаторное лечение 5 830 пациентов.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1 777 человек.