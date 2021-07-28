Посёлок Станционный-Полевской, Свердловская область, 28 июля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В посёлке Станционный-Полевской (Свердловская область) прошло крещение на реке Чусовой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Екатеринбургской епархии РПЦ.

Екатеринбургская епархия РПЦ Крещение на Чусовой

Таинство прошло в День Крещения Руси. Крещение приняли 55 человек из разных городов региона. Многие приезжали креститься семьями.

«Крещением в водах могучей уральской реки Чусовой Князь-Владимирский храм отмечает свой престольный праздник уже в 18-й раз», — отметили в епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления в связи с Днём Крещения Руси.