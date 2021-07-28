Бишкек, 28 июля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. На заседании парламента Киргизии сегодня, 28 июля, рассматривают проекта закона о предоставлении председателю счетной палаты неприкосновенности. Часть народных избранников недоумевают, зачем наделять главу этого ведомства иммунитетом.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

Депутат Дастан Бекешев отметил, что в Конституции такая норма отсутствует, и попросил инициаторов законопроекта объяснить, для чего давать неприкосновенность руководителю надзорного органа.

На это депутат Эмиль Токтошев ответил, что счетная палата контролирует исполнение бюджета, а потому ее главе нужно обеспечить иммунитет.

«Ранее антикоррупционная служба возбуждала уголовные дела и задерживала аудиторов счетной палаты, но затем отпускала, поскольку ничего противозаконного не находила. Если не дадим им независимость, то как будет вестись их работа?», — добавил он.

Отметим, что спецслужбы Киргизии неоднократно задерживали подозреваемых в коррупции депутатов республиканского парламента, несмотря на наличие у них депутатской неприкосновенности, которую может снять только само законодательное собрание.

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