Волгоград, 28 июля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Первую партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» доставили в Волгоградскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе администрации региона. Кроме того, получено более 31 тысячи доз препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Www.volgograd.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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В Волгоградской области работать 61 стационарный прививочный пункт, 10 мобильных прививочных пунктов, 89 мобильных бригад. В ближайшее время между ними распределят очередные партии вакцин. Регион получил в количестве 24 тысячи и 7 110 комплектов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» соответственно, в первой поставке «Спутник Лайт» 12 548 доз.

С начала прививочной кампании Волгоградская область получила более 703 тысяч комплектов вакцин.