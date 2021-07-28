Владимир, 28 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Высокопреосвященнейший митрополит Тихон 28 июля возглавил престольные торжества в Князь-Владимирском храме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Владимирской епархии.

Марина Каширская ИА REGNUM Православный храм

Следите за развитием событий в трансляции: «День Крещения Руси — все новости»

28 июля православные христиане отмечают день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил Божественную литургию в Князь-Владимирском храме города Владимира. В честь престольного праздника был совершён крестный ход вокруг храма. Поcле богослужения митрополит Тихон обратился к верующим со словом назидания и преподал всем свое архипастырское благословение.