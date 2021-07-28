Во Владимире в День Крещения Руси был совершён крестный ход
Владимир, 28 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Высокопреосвященнейший митрополит Тихон 28 июля возглавил престольные торжества в Князь-Владимирском храме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Владимирской епархии.
Марина Каширская ИА REGNUM
Православный храм
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28 июля православные христиане отмечают день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси.
Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил Божественную литургию в Князь-Владимирском храме города Владимира. В честь престольного праздника был совершён крестный ход вокруг храма. Поcле богослужения митрополит Тихон обратился к верующим со словом назидания и преподал всем свое архипастырское благословение.