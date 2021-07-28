Липецк, 28 июля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Липецке в канун Дня крещения Руси в библиотеке «Эрудит» открылась тематическая книжная выставка «Чтоб жили с верой, добротой…». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Липецкой митрополии.

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На выставке представлены книги, в которых дается историческая оценка Крещения Руси как начала эпохи христианизации древнерусского государства. В изданиях «Тайны Крещения Руси» А. А. Козыревой, «Как князь Владимир Русь крестил, и как православная вера пришла в Россию» В. В. Владимирова, «История России для детей» И. О. Ишимовой рассказывается о том, как произошло Крещение Руси.

В произведениях «Православные святые» В. М. Воскобойникова, «Православные святыни России» Н. В. Лясковской, «Царские династии России» В. О. Никишиной, собранных в разделе «Русь святая, храни веру православную!», повествуется о житии святых. Также на выставке представлена литература о храмах и монастырях, о христианских праздниках и обрядах, о духовных традициях Православия. Тематическая книжная выставка будет работать до конца июля.