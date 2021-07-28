Тамбов, 28 июля, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В День Крещения Руси митрополит Феодосий совершил Литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тамбовской митрополии.

Каширская Марина ИА REGNUM В храме

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28 июля отмечается день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и День Крещения Руси.

После завершения богослужения и праздничного славления глава Тамбовской митрополии обратился к верующим с архипастырским словом.