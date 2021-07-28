В День Крещения Руси в кафедральном соборе Тамбове прошла литургия
Тамбов, 28 июля, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В День Крещения Руси митрополит Феодосий совершил Литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тамбовской митрополии.
Каширская Марина ИА REGNUM
В храме
Следите за развитием событий в трансляции: «День Крещения Руси — все новости»
28 июля отмечается день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и День Крещения Руси.
После завершения богослужения и праздничного славления глава Тамбовской митрополии обратился к верующим с архипастырским словом.