Вашингтон, 28 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Власти США скрывают от своих граждан, что принуждают их прививаться экспериментальными вакцинами, которые не получили лицензию у Минздрава страны, утверждает американский адвокат Аарон Сири. Владелец собственной юридической фирмы напомнил, что все применяемые в Соединённых Штатах препараты Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson имеют статус «экспериментальных» и могут использоваться только «в чрезвычайных ситуациях».

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Его слова подтвердили эксперты Института РУССТРАТ: чтобы получить полноценную лицензию на использование и сделать применение лекарственного препарата обязательным на государственном уровне, он должен пройти двухлетние испытания на безопасность и эффективность. Меж тем американский регулятор FDA прямо написал в своём решении о допуске на рынок Moderna и Pfizer — «разрешен лишь для использования в экстренных случаях».

Аарон Сири напомнил, что по действующему законодательству руководители в компаниях, учебных заведениях и иных организациях не могут принуждать к вакцинированию подчинённых, поскольку это прямо нарушит в действующий федеральный закон.

Он советует обращаться в суды штата, так как те часто встают на защиту граждан, преследуемых за отказ участвовать в нарушениях федерального закона. В пример он привел губернатора-республиканца Флориды Рона Десантиса, который своим указом запретил государственным учреждением и частным компаниям требовать какой-либо документ о вакцинации от сотрудников и посетителей.

Нет никаких сомнений, что минздрав США и прочие инстанции абсолютно наплевательски относятся к здоровью американских граждан. Несмотря на отсутствие полноценной лицензии у существующих вакцин, они не препятствуют принудительной вакцинации. Это дает повод предполагать, что здесь напрямую замешана Биг Фарма, которая давит на чиновников, рассчитывая обогатиться на сбыте сотен миллионов доз производимых препаратов, резюмировали в Институте РУССТРАТ.