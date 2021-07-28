Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Вакцина, которой меньше всего в наличии, самая популярная, это признал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на «прямой» линии с жителями региона, отвечая на вопрос, почему он ревакцинировался «КовиВаком», а не «Спутником Лайт» или другой вакциной.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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По словам губернатора, за время пандемии он и его семья не только сами нелегко переболели COVID-19, но также потеряли нескольких близких людей. Спустя полгода после своей болезни, в январе 2021 года, Дрозденко решил вакцинироваться, и врачи посоветовали ему привиться «ЭпиВакКороной», что он и сделал. Однако, спустя еще полгода, оказалось, что антител практически не осталось, поэтому, по совету врача, он ревакцинировался «КовиВаком».

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"Ревакцинироваться, как правило, предлагают (и мы ждем в ближайшие дни более 10 тыс. доз) «Спутником Лайт» или «КовиВаком». Опережая вопрос, так как в Ленобласть поступило около 4,5 тыс. доз «КовиВак» и губернатор использовал квоту жителей Ленобласти, я специально записался в федеральное лечебное учреждение, чтобы не использовать квоту Ленобласти, чтобы минимизировать ущерб тем, кто стоит в очереди на «КовиВак», — пояснил Дрозденко.

Он также заметил, что ревакцинация — это способ обезопасить себя от заболевания в тяжелой форме, а также возможность остановить пандемию и не заразить окружающих и близких людей.

«У нас почему-то вакцина, которой меньше всего в наличии, самая популярная. Все вакцины хороши. Например, «Спутник» хорош для тех, кто вообще не болел или переболел больше шести месяцев (назад), и у него на нуле антитела. Тем кто переболел, рекомендуют вакцинироваться «КовиВаком» или «Спутник Лайт». Кому-то противопоказано прививаться «КовиВаком», так как в инструкции прописано, что лицам старше 65 лет этого делать не рекомендовано, тогда им можно вакцинироваться «ЭпиВаком». Нужно каждому смотреть на состояние своего здоровья», — подытожил губернатор Ленобласти.

Заметим, что в то время, когда он ревакцинировался, препарата «Спутник Лайт» в Ленобласти еще не было.