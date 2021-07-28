Мужская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла Латвии в финале Игр
Токио, 28 июля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Мужская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла в финале Олимпийских игр в Токио и стала серебряным призёром. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Sam
Олимпийский флаг
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Матч против сборной Латвии завершился со счётом 18:21.
В составе российской команды выступили Станислав Шаров, Александр Зуев, Илья Карпенков и Кирилл Писклов.
Ранее в полуфинале российские спортсмены одержали победу со счётом 21:10 над командой Сербии, которая считалась фаворитом Олимпиады.