Токио, 28 июля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Мужская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла в финале Олимпийских игр в Токио и стала серебряным призёром. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Матч против сборной Латвии завершился со счётом 18:21.

В составе российской команды выступили Станислав Шаров, Александр Зуев, Илья Карпенков и Кирилл Писклов.

Ранее в полуфинале российские спортсмены одержали победу со счётом 21:10 над командой Сербии, которая считалась фаворитом Олимпиады.