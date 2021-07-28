Новосибирск, 28 июля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Учебный год в Новосибирской области планируется начать в очном режиме. Об этом во время прямой линии сегодня, 28 июля, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Nso.ru Начало учебного года

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«Нужно предпринимать все усилия, чтобы не допускать тотальный дистант. Мы готовимся начинать учебный год в обычном режиме. С соблюдением также, как и в прошлом году, всех требований со стороны Роспотребнадзора», — сказал Травников, отвечая на вопрос телезрительницы.

Он уточнил, что если ситуация будет ухудшаться, то «придётся переходить на дистант, возможно, будем смещать сроки каникул».