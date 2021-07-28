Астрахань, 28 июля, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Астраханской области 28 июля, в День Крещения Руси, в 12:00 по местному времени по всем храмам и монастырям прокатилась волна колокольного звона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Астраханской митрополии.

Марина Каширская ИА REGNUM Православный храм

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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в полдень в каждом храме, соборе и монастыре РПЦ прозвучал колокольный звон «Слава Тебе, Боже!».

Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.