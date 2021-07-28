Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. На фармацевтическую базу Санкт-Петербурга в среду, 28 июля, доставили новую партию вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 22 200 комплектов из двух доз, сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V")

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Обращает на себя внимание то, что в этот раз вакцина расфасована по две дозы в ампуле, то есть, из одной ампулы отдельными шприцами прививаются два человека. Первоначально в город завозили эту же вакцину во флаконах по пять доз, затем — в ампулах по одной дозе, что наиболее удобно для организации процесса вакцинации.

«Город делает всё необходимое, чтобы сохранить высокие темпы вакцинации. Вакцина поставляется в Петербург регулярно <…> Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку, обезопасить себя и своих близких», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, по состоянию на 27 июля в Петербурге было вакцинировано 1 280 228 человек, из них 923 687 человек полностью завершили цикл вакцинации. Повторную вакцинацию полностью завершили 37 человек.

В числе привитых — 3804 петербуржца с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных человека, которые получают социальное обслуживание на дому. Их вакцинировали специалисты мобильных прививочных бригад.