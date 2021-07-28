Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Ростовской области с инспекцией прибудут представители Министерства здравоохранения России. Рабочая поездка связана с острой нехваткой медицинских работников.

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В настоящее время дефицит врачей достиг 40%. Ростовская область остро нуждается в участковых терапевтах, педиатрах и работниках скорой помощи. Именно это стало причиной инспекции федерального ведомства, пишет «Коммерсант».

Как ожидается, аналогичная проверка состоится в Крыму, где также выявлен дефицит медицинских работников.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2020 года стало известно об остром дефиците врачей амбулаторно-поликлинической службы и скорой помощи (более 1800 специалистов) и средних медицинских работников (более 3000 человек).