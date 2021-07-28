Токио, 28 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Женская сборная России по баскетболу 3×3 завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийские игры

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В полуфинале сборная России проиграла команде США со счётом 15:18.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полуфинале сборная России победила команду Китая со счётом 21:14 и вышла в финал.