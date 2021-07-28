Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в первой телевизионной «прямой линии» с жителями региона, о необходимости регулярного проведения которых для глав регионов заявил 30 июня 2021 года президент Владимир Путин. Перед началом эфира в студию областного телеканала поступило более тысячи вопросов, и первый из них был посвящен «принудительной вакцинации».

Lenobl.ru Александр Дрозденко

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, автор обращения к главе Ленобласти посоветовала прекратить принуждать людей делать вакцинацию, угрожая отстранением от работы, и напомнила, что «это незаконно». В свою очередь Дрозденко напомнил, что только в Ленобласти за время пандемии умерло более 2 тыс. человек и это лишь те, кто стал «прямой» жертвой ковида. А есть и те, кто скончался от осложнений уже после того, как поборол это заболевание.

«Мы неслучайно говорим, что по всей стране рост смертности на 15%, в том числе и по Ленинградской области, — добавил Дрозденко. — И закрывать глаза, делать вид что ничего не происходит, ни один нормальный руководитель делать не должен».

Поэтому, по его словам, только массовая вакцинация, выработка коллективного иммунитета может остановить пандемию.

«Мы не принуждаем к вакцинации. Мы понимаем, что нельзя всех ставить под одну планку. Есть люди, которые думают и о своем здоровье, и о здоровье окружающих, — отметил он. — Мы почему-то все говорим только о своих правах. Проводить вакцинацию или нет — ваше право, никто вас не заставляет. Но у вас есть и обязанность — вы должны быть безопасны для окружающих, вы должны обеспечить свое поведение таким образом, чтобы не заражать окружающих вас людей».

Александр Дрозденко пояснил, что как только снизится уровень заболеваемости, будут сняты ограничения для всех жителей, вне зависимости от прохождения вакцинации.