Москва, 28 июля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Банка России позволит остановить инфляцию, но угнетающе подействует на рост экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал решение МВФ ухудшить прогноз по экономическому росту развивающихся стран в 2021 году.

Javier Ignacio Acuña Ditzel МВФ

«Помимо ситуации с пандемией и вакцинацией есть и другой фактор: разница в государственной политике, — пояснил Станкевич. — Развитые страны (США и Евросоюз) ввели в действие более масштабные и долгосрочные пакеты помощи экономике. Благодаря этому восстановление происходит быстрее, а интенсивный рост может продолжиться гораздо дальше восстановительного рубежа. Напротив, в развивающихся странах (в материалах МВФ особо упомянуты Бразилия, Венгрия, Мексика, Россия и Турция) краткосрочные аварийные программы помощи экономике истекают и не возобновляются либо урезаются. Во многих случаях правительства переходят к бюджетной экономии, поднимают ставки центральных банков и ужесточают (как в России) кредитно-денежную политику».

Как полагает политолог, возможно, что это позволит вернуть инфляцию к допандемийному уровню, но угнетающе подействует на рост.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Станкевич объяснил, почему МВФ решил поправить собственные экономические прогнозы.